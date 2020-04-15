علامات تجارية تحول مصانعها من صنع الأزياء الفاخرة إلى صنع معدات وقائية لمواجهة كورونا

2020/04/15 | 17:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية لطالما احتفل خبراء الموضة حول العالم بروّاد عالم الأزياء أمثال لويس فيتون وبربري وشانيل، لتصاميمهم الراقية لحقائب اليد والفساتين والأحذية.ولكن, يبدو أنه حان الوقت للاحتفال بهم من أجل تصميم منتجات أخرى، تعتبر اليوم أكثر أهمية، وهي المعدات الواقية التي يحتاجها من هم على الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، والذي أصاب حتى الآن أكثر من 1.9 مليون شخص وقتل ما لا يقل عن 125 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.وأدى الانتشار السريع للفيروس منذ ديسمبر/كانون الأول إلى خلق تدافع عالمي على المعدات الواقية، مثل أقنعة الوجه والقفازات والأثواب.وقالت العلامة التجارية الفرنسية للأزياء الفاخرة، لويس فيتون، إنها ستنضم إلى الجهد العالمي لتقديم المزيد من الإمدادات لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث صرحت الشركة في منشور على انستغرام أنها أعادت تخصيص العديد من ورش عملها في جميع أنحاء فرنسا "لإنتاج مئات الآلاف من أقنعة الوجه غير الجراحية" للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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