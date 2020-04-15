الكشف عن رئيس الوفد الكردي المفاوض لزيارة بغداد

2020/04/15 | 17:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]خول رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وزير الاقليم للعلاقات تشكيل وفد للقيام بزيارة بغداد.

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