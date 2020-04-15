“أنجلينا جولي إيران” من الحجر للمستشفى.. كورونا فتك برئتيها

2020/04/15 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد محامي نجمة “إنستغرام” الشهيرة في إيران سحر تبر، واسمها الحقيقي فاطمة خيشواند، والملقبة بـ “انجلينا جولي إيران”، أن موكلته نقلت إلى مستشفى “سينا” في العاصمة طهران، بعد إصابتها بكورونا.ونقل موقع “عصر إيران” عن المحامي بيام دوفشان، الأربعاء، أن موكلته المعتقلة منذ نحو ستة أشهر، كانت قد نقلت إلى الحجر الصحي داخل […]

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