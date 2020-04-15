مصدر امني لـ” العهد نيوز”: نجاة مدير الدفاع المدني في قضاء الرطبة غربي الانبار من محاولة اغتيال

2020/04/15 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، بان مدير دائرة الدفاع المدني لقضاء الرطبة غربي الانبار نجا من محاولة اغتيال بعبوة لاصقة كانت مثبته داخل سيارته .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” عبوة لاصقة كانت مثبته داخل عجلة سعد رزيك مدير الدفاع المدني لقضاء الرطبة […]

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