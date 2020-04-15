2020/04/15 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويلسون ويتزل الثلثاء أنّه مصاب بفيروس كورونا، مطمئناً سكان العاصمة الاقتصادية الثانية للبلاد إلى أّنه سيواصل عمله من مقرّ إقامته الرسمي.وقال ويتزل (52 عاماً) في شريط فيديو بثّه عبر حسابه على “تويتر”: “لم أشعر أنّي على ما يرام منذ الجمعة.لقد طلبت إخضاعي لفحص كوفيد-19 واليوم حصلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).