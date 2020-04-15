كورونا يغيّب طقوس

2020/04/15 | 18:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ غابت الطقوس الدينية هذا العام في معبد "لالش" المقدس لدى الكورد الايزيديين بعيد رأس السنة الايزيدية، جراء الإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وجرت العادة على إقامة الطقوس الدينية على مدى أيام متتالية خلال مناسبة رأس السنة الإيزيدية، مع تدفق الآلاف من أبناء هذه الديانة القديمة من داخل وخارج العراق على "لالش" وهو المعبد الوحيد للإيزيديين في العالم.

ويقع معبد "لالش" النوراني في منطقة جبلية شمال مدينة (عين سفني) مركز قضاء شيخان (40 كم شرق دهوك) ويضم قبر الشيخ عدي بن مسافر المقدس لدى أتباع الديانة كما انها مقر المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية في العالم.

ويحج الايزيديون مرة واحدة خلال حياتهم على الأقل إلى لالش، حيث يستمر الحج مدة ستة أيام.



أما الايزيديون القاطنون في المنطقة قيقومون بحج سنوي خلال فصل الخريف من 23 أيلول وحتى الأول من تشرين الأول.

حسين باعدري أعد كل مستلزمات العيد داخل منزله دون أن يزاحمه أحد في تقديم التهاني التي انحصرت على الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول باعدري لشفق نيوز، "احتفلت داخل المنزل ووضعت زهور شقائق النعمان على باب المنزل وقمنا بتلوين البيض وإعداد الأكلات الخاصة للاحتفال بعيد الاربعاء الأحمر رأس السنة الجديدة للايزيديين".

ويضيف قائلا، "نحن نلتزم بحظر التجول للوقاية من هذه الآفة التي استباحت كل الدول حفاظا على سلامة الجميع".

وكان امير الطائفة الايزيدية في العراق والعالم حازم تحسين بيك، قد دعا في برقية تهنئة وجهها الى الايزيديين في اقليم كوردستان والعراق والعالم الى الالتزام بالتوجيهات والقرارات التي تصدر من قبل الحكومات والجهات المعنية فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا.

ودعا أمير الإيزيديين، أبناء ديانته، إلى عدم إقامة أي تجمعات او احتفالات بمناسبة العيد وحصرها داخل المنازل للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وفي مخيمات النزوح للايزيديين في دهوك، وقف خيري زيدو امام خيمته ليحتفل وحيدا مع افراد اسرته بعيدا عن اجواء العيد.

وقال زيدو لشفق نيوز، "أشعر بالوحدة مع غياب مظاهر العيد بسبب فيروس كورونا واجراءات حظر التجوال"، مردفا بالقول، "في كل عام كنا نزور معبد لالش للتبرك والاحتفال ولكن لا استطيع الخروج هذا العام".

يذكر ان عيد راس السنة أو عيد الاربعاء الاحمر هو من اقدس الاعياد لدى الايزيديين، وحسب معتقداتهم فان الرب قد بث الروح للحياة في هذا اليوم بارسال طاووس ملك وهو رئيس الملائكة الى الارض حيث بدأت الحياة.

وتقام طقوس دينية على مدى أيام متتالية وبحضور آلاف الزوار في معبد لالش المقدس لدى الايزديين في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، وتزين البيوت بزهور شقائق النعمان التي ترمز اللون الاحمر لها الى الدم بجسم أول انسان في هذا الكون وهو آدم.

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