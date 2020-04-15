2020/04/15 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الأكاديميين العراقيين ترفض محاولات عودة بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة وخاصة التعليم العالي التي تعثرت برسم وتنفيذ السياسات التعليمية المطلوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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