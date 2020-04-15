الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان في الفلوجة ملف تشكيل حكومة الكاظمي ومكافحة كورونا

2020/04/15 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، في مقرِّ إقامته بمدينة الفلوجة مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الانتقالية.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم في مقرِّ إقامته بمدينة الفلوجة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".واضاف "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة القادمة، والتأكيد على ضرورة أن يكون برنامجها واقعيا ينسجم مع تحديات المرحلة ويلبي متطلبات الشعب".وتابع "كما بحث اللقاء أهم الخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة، للحدِّ من انتشار وباء كورونا بشكل أوسع، والجهود والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة".

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