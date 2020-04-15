2020/04/15 | 18:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم طفلة بعمر 6 اشهر.. تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم طفلة بعمر 6 اشهر.. تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).