2020/04/15 | 18:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال الكثير من أبناء المجتمع العراقي يأخذون بالعادات والتقاليد الموروثة إليهم من الآباء والأجداد – حتى وإن كانت سلبيّة في أحايين كثيرة – برغم التطور الحياتي المستمر.ثمّة الكثير من المعتقدات السائدة في #العراق…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. “كورونا” هو “وصمة عار”: لماذا؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العراق.. “كورونا” هو “وصمة عار”: لماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).