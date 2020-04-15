اعادة فتح المدارس في الدنمارك

2020/04/15 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..فتحت المدارس في الدنمارك، الاربعاء، أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.والدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 آذار لوقف تفشي الوباء.لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35 بالمئة من المدارس في […]

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