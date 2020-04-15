اليوم ..جرس “نوتردام” يقرع في ذكرى حريقها

2020/04/15 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في ذكرى مرور عام على اندلاع الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس، من المنتظر أن يقرع الجرس الكبير للبرج الجنوبي للكاتدرائية مساء الأربعاء.وقرر الجنرال جان لوي جورجلين رئيس المؤسسة العامة المكلفة بترميم هذا الموقع، “قرع الجرس بالتزامن مع تصفيق الفرنسيين للطواقم الطبية التي تتعامل مع مرضى فيروس كورونا”، وفق ما أوضحت إدارة المؤسسة.[…]

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