مصدر: الصيدلية التي كشفت صفقة فساد الكمامات في المثنى تم إغلاقها

2020/04/15 | 18:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي بدائرة صحة المثنى، اليوم الأربعاء، عن تعرض الصيدلية التي افشلت صفقة الكمامات في المحافظة للاغلاق.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الصيدلية (م.م) والتي افشلت مشروع صفقة الكمامات في المثنى من خلال شرائها بأسعار خيالية ومضاعفة تعرضت للاغلاق من قبل اللجان الاقتصادية بتهمة تهريب الأدوية إلى داخل المحافظة دون عرضها للفحص المختبري".

وبين المصدر، أن "غالبية صيادلة محافظة المثنى باشروا باضراب عام في مدينة السماوة، احتجاجا على تصرفات الحكومة المحلية، فيما وصف بعضهم أن بيئة المثنى بدأت تكون غير صالحة للعمل".

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