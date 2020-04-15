بالأسماء والصور.. تفاصيل مثيرة حول حادث مصر الإرهابي

2020/04/15 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… تكشفت تفاصيل جديدة حول الحادث الإرهابي، الذي وقع في منطقة الأميرية، شرق العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء.وكشف شهود عيان من أبناء المنطقة كافة تفاصيل المواجهة، وكيف جرت، ولماذا استمرت نحو 6 ساعات كاملة انتهت بتصفية كافة العناصر الإرهابية، واقتحام وكرهم.بداية فإن الحادث ووفقا لروايات شهود العيان وقع في عقار تم تشييده […]

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