2020/04/15 | 18:33 - المصدر: الغد برس

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الصحة العالمية تأسف لتعليق التمويل الأميركي للمنظمة

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الصحة العالمية تأسف لتعليق التمويل الأميركي للمنظمة

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