2020/04/15 | 18:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن المحافظة سجلت ثلاثة إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "المحافظة سجلت 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا توزعت بين امرأتين ورجل".

وبين المصدر، أن "المصابين هم من الملامسين لحالات سابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).