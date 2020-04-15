موظفون في أرسنال يتطوعون لخفض رواتبهم

2020/04/15 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة تطوع أعضاء الفريق التنفيذي في نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم، لخفض أكثر من ثلث رواتبهم لفترة 12 شهرا٬ بعدما حذر النادي الأربعاء أنه يواجه “إحدى أكثر المراحل صعوبة” في تاريخه.وقال أرسنال في بيان صدر عنه: “التأثير المالي المحتمل كبير ويجب أن نتحلى بالمسؤولية ونتصرف الآن من أجل حماية أرسنال مما قد […]

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