بالصور..شاب في قضاء الاصلاح يتقن فن التوازن

2020/04/15 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..ترتيب اجسام مختلفة الاشكال والاحجام فوق بعضها البعض لم تعد عملية صعبة لدى الشاب ابراهيم صادق العمري من قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار ، مقطع فيديو شاهده ابراهيم عبر اليوتيوب قبل اربع سنوات لاحد فناني التوازن ، حفزه على ممارسة هذا النوع من الفنون من خلال التدريب المستمر يوميا مدة ست ساعات […]

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