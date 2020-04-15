معلمة تنضم لعصابة سرقة السيارات!

2020/04/15 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقل)..أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي اللبناني عن تمكنها من تحديد كامل هوية أحد أفراد عصابة جديدة تنشط في عمليات سرقة السيارات نوع “هيونداي توكسون” ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.واشار بيان عن المديرية الى تمكن احدى دوريات هذه الشعبة من نصب كمين محكم على اوتوستراد زحلة – بعلبك، نتج عنه توقيف المشتبه بها اثناء […]

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