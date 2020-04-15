وزارة التربية : مجلس الوزراء وافق على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية

2020/04/15 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، عن موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية.

وقالت في بيان انه بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا والمتمثلة بتفشي فايروس كورونا، ومن اجل اتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في الامتحانات الوزارية، تعلن وزارة التربية عن حصول موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية .

واضافت ان الدخول الشامل للامتحانات يشمل الطلبة المنتظمين في الدوام فقط من المراحل المذكوره اعلاه، وذلك خدمة للمصلحة العامة ومصلحة طلبتنا على وجه الخصوص.

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