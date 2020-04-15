2020/04/15 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن للوكالات الصحية الأميركية علاقة بناءة جدا مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد ان للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تاريخ طويل من العمل المشترك في العديد من حالات التفشي في أنحاء العالم وهو ما نواصل القيام به في هذا التفشي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر قرارا بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض : للوكالات الصحية علاقة بنّاءة مع منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض : للوكالات الصحية علاقة بنّاءة مع منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).