مصطفى الكاظمي : أتقدم بأحرّ التهاني لأبناء شعبنا من الإيزيديين بمناسبة العام الإيزيدي الجديد

2020/04/15 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الايزيديين في العراق.

وقال الكاظمي في تتغريدة على تويتر بمناسبة العام الإيزيدي الجديد، أتقدم بأحرّ التهاني لأبناء شعبنا من الإيزيديين متمنيا لهم الخير والسلام، ونستذكر بألم الجرائم التي ارتكبها داعش الارهابي بحقهم وبحق العراقيين، بهذه المناسبة أؤكد ضرورة اكمال العمل على تحرير المتبقي من المختطفين، وإنصاف الضحايا.

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