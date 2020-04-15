خبر سار جداً من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

2020/04/15 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطور هام في جهود ايجاد علاج لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في خبر عاجل بثته وسائل اعلام غربية وعربية ان "هناك 3 لقاحات لكورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية و70 أخرى قيد التطوير وننتظر الاستقرار على الاكثر فاعلية ".

وأكد انه "حان الوقت لتوحيد الجهود من أجل نضال جماعي لمواجهة تهديد مشترك هو فيروس كورونا".

وعلق مدير المنظمة على قرار واشنطن وقف تمويل المنظمة وقال " نبحث تداعيات وقف التمويل الأمريكي ونعمل على سد الفجوة الناتجة عن ذلك".

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، سجلت اليوم الاربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستج

بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب جواد الموسوي، عضو لجنة الصحة النيابية، اليوم الاربعاء، عن مقترحات تعمل عليها لجنته بخصوص وضع العراق الصحي والاقتصادي، مع استمرار فرض حظر التجوال وامكانية تمديده.

وقال الموسوي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، "

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، اليوم الاربعاء، أن رواتب الموظفين في الاقليم هي ’’خط أحمر’’ بالنسبة للحكومة وبرلمان كردستان وذلك تعليقاً منه على معولمات تحدثت عن احتمالية توزيع رواتب موظفي الاقل

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