2020/04/15 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ ذي قار
أفاد مصدر بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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