تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/04/15 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظ...





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