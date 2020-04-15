عبد المهدي يصدر بيانا في ذكرى جريمة الانفال

2020/04/15 | 18:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، بياناً بذكرى "جريمة الانفال"، فيما أكد عزم البلاد على تجاوز هذه الصفحة السوداء....

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