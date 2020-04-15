2020/04/15 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، تعيين قائد جديد لشرطة محافظة واسط.وبحسب وثيقة حصلت عليها شفق نيوز، مذيلة بتوقيع وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية – وكالة الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود، أنه "بناء على أمر وزير الداخلية تقرر نقل اللواء الحقوقي (علي حسن هليل عبد الرضا) من منصبه مدير مديرية شرطة محافظة واسط والمنشآت الى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة - المقر وحسب تنسيبها.وأشارت الوثيقة إلى "إسناد اللواء (غلاء غريب عبيد جبر) منصب مديرية شرطة واسط والمنشآت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. تعيين قائد جديد لشرطة واسط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. تعيين قائد جديد لشرطة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).