2020/04/15 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول في محافظة دهوك باقليم كوردستان، الاربعاء، بقصف الطائرات التركية محيط عدد من القرى شمالي المحافظة.وقال حميد زبير مدير ناحية بامرني التابعة لقضاء العمادية لشفق نيوز انه "في نحو الساعة الرابعة عصرا من هذا اليوم قصفت الطائرات التركية محيط عدد من القرى عند سفح جبل متين شمالي محافظة دهوك"، مشيرا الى "ان القصف كان قريبا من محيط قرية بابيري".ولفت زبير الى عدم وجود اي اصابات بين اهالي القرية الذين هرعوا الى منازلهم بعد ان كانوا يعملون في بساتينهم في اثناء حدوث القصف.ومنذ مساء امس شن الطيران التركي غارتين على مرتفعات باربيل ، وقصف الطيران التركي المسير مخيم مخمور للاجئين الكورد من تركيا.وتقول تركيا ان حزب العمال الكوردستاني يأخذ من المرتفعات الجبلية الحدودية مخابئ له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات حربية تركية تقصف قرى بمحافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات حربية تركية تقصف قرى بمحافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).