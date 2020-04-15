2020/04/15 | 18:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف اللواء علاء غريب بقيادة شرطة واسط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف اللواء علاء غريب بقيادة شرطة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).