9 هزات في 10 ساعات قرب سواحل سوريا ولبنان

2020/04/15 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، انه سجل فجر اليوم وحتى الحادية عشرة من قبل الظهر 9 هزات أرضية، حدد موقعها في البحر شمالي مدينة اللاذقية في سوريا.واشار الى أن بعض المواطنين شعروا بهذه الهزات خصوصا بالهزة التي حصلت عند العاشرة والدقيقة الاربعين بالتوقيت المحلي والتي بلغت قوتها 4,7 […]

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