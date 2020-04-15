من الفلوجة : الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت تشكيل الحكومة وكورونا

2020/04/15 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت ملف تشكيل الحكومة.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء ، إن “الأخير استقبل ، في مقرِّ إقامته بمدينة الفلوجة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، […]

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