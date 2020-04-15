الصحة العالمية تختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

2020/04/15 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا.وأصدرت منظمة الصحة العالمية استراتيجية معدلة لمكافحة فيروس كورونا، ويأتي هذا الإصدار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلق تمويلها للمنظمة.ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الأخيرة عن كورونا هو أنه كلما تم التعرف على جميع الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها بشكل أسرع، كان تفشي الفيروس أكثر صعوبة".واضاف "هذا المبدأ سينقذ الأرواح ويخفف من الأثر الاقتصادي للوباء".

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