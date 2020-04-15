المالية النيابية: العراق قادر على اجتياز أزمة انخفاض أسعار النفط

2020/04/15 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، مساء اليوم الاربعاء، أن العراق قادر على اجتياز أزمة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مرجحا ارتفاعها مجددا خلال فترة وجيزة.وقال ميرزا في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" انه "من الممكن الاستعانة باحتياطي البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين".واضاف أن "هناك رأي آخر يرجح ارتفاع أسعار النفط عما هي عليه في الوقت الحالي بعد الاجتماع المرتقب لأوبك وتقريب وجهات النظر بين السعودية وروسيا".

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