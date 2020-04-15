74 مليون عربي معرضون لوباء كوفيد-19 .. والسبب؟ 

2020/04/15 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – يفتقر أكثر من 74 مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة الأنجع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) الأربعاء.وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه “فيما يتوافق العالم على أنّ غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة […]

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