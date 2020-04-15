صندوق النقد العربي يختار العلاق رئيساً لمجلس محافظيه

2020/04/15 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن اختيار صندوق النقد العربي محافظه علي محسن اسماعيل رئيساً لمجلس محافظي الصندوق.

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