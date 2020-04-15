مصدر: وكيل وزير النقل يجبر طاقم الطائرة الاستثنائية في عمان على ركوب 3 أشخاص بدون تذاكر

2020/04/15 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اأفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن وكيل وزارة النقل أجبر طاقم طائرة استثنائية على ركوب ثلاثة مسافرين بينهم مصري دون تذاكرين] سفر في العاصمة الأردنية عمان.

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