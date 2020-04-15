شرطة بابل تعتقل المتورطين بالاعتداء على SWAT بالمحافظة

2020/04/15 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابلأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل ،اليوم الاربعاء, إعتقال الاشخاص المتورطين بالاعتداء على مفارز قوة SWAT خلال توفير الحماية لفريق عمل ماء ناحية أبي غرق شمال غرب الحلة ، فيما أكدت ان قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق المادة (229) من قانون العقوبات .وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز […]

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