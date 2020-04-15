محافظ بابل يعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/15 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابلأعلن محافظ بابل حسن منديل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال منديل في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،:”نعلن عن تسجيل إصابة جديدة في محافظة بابل ليصبح العدد أربعة أشخاص مصابين خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية راقدين في مستشفى الحلة التعليمي”.وأضاف أن “الإصابة الجديدة بالفايروس التي أعلنت قبل قليل هي […]

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