منظمة الصحة العالمية تعلن اخبارًا جديدة بشأن علاج ولقاح كورونا

2020/04/15 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت منظمة الصحة العالمية، دخول 3 لقاحات إلى مرحلة التجربة السريرية، فيما كشفت عن وجود 70 لقاحا اخر قيد التطوير.وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في سلسلة تغريدات رصدتها “يس عراق”، إن “هناك 3 لقاحات لكورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية و70 أخرى قيد التطوير وننتظر الاستقرار على الاكثر فاعلية […]

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