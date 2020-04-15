الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان حكومة الكاظمي في الفلوجة

2020/04/15 | 18:49 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، مع المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت ملف تشكيل الحكومة.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته /SNG/، إن “الأخير استقبل اليوم الأربعاء، في مقرِّ إقامته بمدينة الفلوجة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل ...

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