الحوار_المتمدن #سعيد_الكحل - سعيد الكحل - المواطنون بحاجة إلى الأفعال لا الدموع يا رئيس الحكومة.

2020/04/15 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل في الوقت الذي يبذل فيه المسؤولون على قطاعات الصحة والصناعة والتعليم والفلاحة جهودهم لمواجهة آثار جائحة كورونا على الإنسان والاقتصاد والمواشي بإشراف مباشر من ملك البلاد الذي بقراراته الاستباقية جنّب البلاد كارثة حقيقية على كل المستويات ، وخاصة في الأرواح البشرية ، خرج رئيس الحكومة عن السياق التعبوي العام الذي ينخرط فيه جميع المغاربة ، مسؤولين ومواطنين،وكلهم حماس وأمل في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.



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