الحوار_المتمدن #محمد_زكريا_توفيق - محمد زكريا توفيق - حوار مع كوفيد-19

2020/04/15 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق مضى حتى الآن شهر تقريبا وأنا وأسرتي في معتقل كورونا.



محددة إقامتي في بيتي.



ممنوع من السفر، ومن الاقتراب والاشتياق والابتسام، بسبب ضيفنا العتيد المدعو كوفيد.



وحتى نستطيع التمييز بينه وبين باقي الكوافيد، أعطيناه الرقم 19.ضيف ثقيل رزل، عامل زي حكامنا الأشاوس.



نازل قتل في الناس وتدمير في اقتصاديات الدول، وموش عاوز يغور في ستين داهية.



لسان حاله يقول: "لن أبرح هذا المكان إلا على أسنة الرماح".



طي......

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