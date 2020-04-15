وزير سابق يقترح استثمار أزمة كورونا العالمية لإجراء إصلاح هيكلي باقتصاد العراق

2020/04/15 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة رأى وزير العمل السابق، النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، أن أمام العراق فرصة حقيقية لإجراء اصلاح هيكلي في اقتصاد الدولة وذلك بالاعتماد على موارده الغنية البشرية والطبيعية.وقال السوداني، في مقال صحفي، إن “أمام طبيعة الازمة وما سيؤول اليه العالم بعد أزمة كورونا نرى أن أمام العراق فرصة حقيقية لإجراء […]

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