أعراض جديدة وغامضة لمصابي كورونا من الأطفال والمراهقين!

2020/04/15 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… يشتبه الأطباء في إسبانيا في أن الكدمات والقروح على القدمين ربما تكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.وأفاد أطباء في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أنهم لاحظوا في العديد من الحالات أن المرضى الذين يعانون من جدري الماء الأرجواني أو علامات تشبه الشيلبلين على أصابع أقدامهم، أثبتت الاختبارات إصابتهم […]

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