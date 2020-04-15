محطة أميركية تقارن بين رأي السيستاني ومفتي مصر حول الصوم في زمن كورونا

2020/04/15 | 18:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قارنت محطة “CNN” الأميركية، الأربعاء، بين رأي المرجع الشيعي علي السيستاني، ورأي مفتي مصر ...

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