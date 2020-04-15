برهم صالح : مصطفى الكاظمي ذكي وسيتجاوز مشاكل البلاد

2020/04/15 | 18:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى رئيس الجمهورية برهم صالح، على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، واصفا اياه بالصحفي الذكي، مؤكدا قدرته على تجاوز مشاكل البلاد.وقال صالح، في تصريح إن مصطفى الكاظمي مختلف عن بقية المكلفين، موضحا أنه يحظى باجماع وطني كبير، مضيفا ان … Readmore

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