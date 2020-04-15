امرأة خارقة.. هزمت كورونا في عمر 106 أعوام

2020/04/15 | 18:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمح الأطباء لعجوز بريطانية (106 أعوام)، يعتقد أنها أكبر المرضى الذين تغلبوا على فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، بالخروج من المستشفى.

وحاربت كوني تيتشن، وهي جدة شهدت ميلاد أحفاد أبنائها من برمنجهام بوسط إنجلترا، الفيروس أكثر من ثلاثة أسابيع وحصلت على وثيقة صحية من الأطباء في مستشفى سيتي بأنها شفيت من الفيروس.

وقالت تيتشن ”أشعر أنني محظوظة جدا لنجاحي في محاربة هذا الفيروس“.

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