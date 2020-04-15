إصابات كورونا تتجاوز المليونين حول العالم

2020/04/15 | 18:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا تجاوز المليونين على مستوى العالم يوم الثلاثاء.

وارتفع الإجمالي إلى مليونين و1548 إصابة بعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن أحدث عدد للمصابين فيها.



ومضى 83 يوما حتى يصل عدد الإصابات إلى مليون لكنه قفز إلى مليونين في غضون 14 يوما فحسب.

وأودى الوباء، وهو الأسوأ منذ قرن، بحياة 131 ألفا و101 شخص.

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