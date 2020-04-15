2020/04/15 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تدعو الاجهزة الامنية الى تسهيل حركة العاملين بالمشاريع والسماح لاصحاب المحلات والمخابز بالعمل طوال اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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