2020/04/15 | 18:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تكليف اللواء علاء غريب بقيادة شرطة واسط بدلاً عن اللواء علي حسن هليل.

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