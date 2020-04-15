النقد الدولي: الاحتجاجات ستعود في بعض الدول بعد كورونا

2020/04/15 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال صندوق النقد الدولي في تقرير، اليوم الأربعاء، إن موجات جديدة من الاضطرابات الاجتماعية قد تحدث في بعض البلدان إذا ما اعتبرت التدابير الحكومية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا غير كافية أو منحازة للأثرياء، متوقعاً اندلاع احتجاجات جماهيرية في العديد من دول العالم بعد زوال جائحة الوباء.وقال التقرير ان الحكومات أنفقت […]

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